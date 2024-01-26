Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Indonesia International Open 2024 di Royal Glasshouse, Kebon Sirih, Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024. Ia merasa senang atlet biliar Indonesia bisa menyabet gelar di turnamen kelas dunia ini.

Dua juara dari dua kategori sudah bisa diketahui. Keduanya adalah Albert Januarta (Indonesia) dari kategori Junior U-17 9 Ball, dan Jeffry Ignacio (Filipina) dari kategori Senior 10 Ball.

Ketua Umum POBSI, Hary Tanosoedibjo, bersyukur ajang Indonesia International Open 2024 berjalan lancar. Ia berharap ajang biliar kelas dunia ini bisa menjadi agenda rutin.

(Arif Julianto/okezone)