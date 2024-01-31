Ketua Umum Kartini Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 Liliana Tanoesoedibjo bersama Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat dari Partai Perindo , Johannes M. Saragih menghadiri kegiatan bazar murah minyak goreng dan cek kesehatan gratis di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Komitmen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat terus dibuktikan. Kali ini Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, turun langsung ke masyarakat.

Selain menyerap aspirasi warga dan memberi edukasi ihwal cara mencoblos saat pemilihan umum (pemilu) 2024, Liliana juga membagikan minyak goreng murah dan memfasilitasi cek kesehatan gratis untuk warga Karet Tengsin.

Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pembagian sembako murah merupakan komitmen besar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Karena kedua aspek ini sangat dibutuhkan masyarakat

(Arif Julianto/okezone)