...

Sivitas Akademika UI Prihatin Hancurnya Tatanan Hukum dan Demokrasi

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2024 15:45 WIB
Deklarasi tersebut sebagai bentuk prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi.
Deklarasi tersebut sebagai bentuk prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi.
A A A

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (kedua kanan depan) serta sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). Deklarasi tersebut sebagai bentuk prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi, khususnya peristiwa politik Pemilu 2024 yang dilakukan tanpa martabat dan keadaban publik. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini