Dio Prasetyo atau Dhyo Haw saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (5/2/2024). Lama tak terdengar, musisi Dio Prasetyo atau akrab dikenal Dhyo Haw rupanya masih menunjukan magisnya didunia tarik suara. Bertepatan 1 Januari 2024 lalu, dirinya pun merilis single terbaru bertajuk "Sambung Rasa".

Single "Sambung Rasa" ini rupanya dipersembahkan untuk semua orang yang mengelilinginya, mulai dari keluarga, kerabat, teman, tim, hingga pendengar musiknya.

(Aldhi Chandra Setiawan)