Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Hary Tanoesoedibjo Sebut Partai Perindo Fokus Layani Masyarakat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 19:22 WIB
Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, Partai Perindo sejatinya fokus dalam melayani masyarakat Indonesia.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Ketua Umum Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo dan para Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta menghadiri kegiatan bazar murah minyak goreng dan cek kesehatan gratis di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (6/2/2024). 

 

Ketua Umum Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, Partai Perindo sejatinya fokus dalam melayani masyarakat Indonesia. Maka itu, Partai Perindo pun menggelar Bakti Sosial berupa bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

 

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memastikan bahwa semua kader Partai Perindo yang mencalonkan dirinya sebagai Caleg di tingkat DPR RI hingga DPRD bakal berjuang untuk rakyat Indonesia saat terpilih menjadi anggota legislatif.

 

Kalau nanti kader Partai Perindo duduk di DPR RI, DPRD, saya bisa pastikan mereka akan berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

(Arif Julianto/okezone)

