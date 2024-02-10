Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di Pondok Pesantren Al Islah Desa Jatireja Kecamatan Compren g Kabupaten Subang, Pada Jumat (9/2/2024). Pembangunan Puskestren tersebut merupakan komitmen Partai Perindo melayani masyarakat melalui kesehatan, untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Kesejahteraan bukan hanya diukur dari segi finansial tapi juga faktor kesehatan masyarakat menjadi hal penting.

Puskestren ini bernaung dibawah Yayasan Kebangsaan Nusantara (Wasantara), yang memberikan perhatian khusus kepada para santri dan masyarakat sekitar pesantren dalam mendapatkan kesehatan.

Puskestren dibuat dari kontainer dengan panjang lebih dari 12 meter, dengan tiga ruangan yang bisa digunakan untuk rawat inap, perawatan dan ruang dokter.

“Karena terbuat dari kontainer, Puskestren ini bisa dipindah atau digeser, tapi yang pentingnya isi didalamnya,” kata Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengatakan Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai partai politik, Perindo bisa berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Untuk itu setiap caleg dari Partai Perindo harus turun ke masyarakat untuk melayani sebelum menjadi dewan.

“Kalau sudah menjadi dewan mereka bisa melayani masyarakat dengan maksimal karena sebelum menjadi dewan sudah turun melayani masyarakat.” imbuhnya.

Menurut Hary Tanoe, kesejahteraan masyarakat tidak selalu mengenai finansial, tapi kesehatan juga menjadi ukuran masyarakat itu sejahtera.

Oleh karena itu partai Perindo hadir di tengah masyarakat untuk melayani, salah satunya membangun Puskestren untuk kesehatan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

“Partai perindo dalam kegiatan Sosial untuk masyarakat, bukan saja pembuatan Puskestren, tapi sudah banyak kegiatan sosial lainya yang langsung ke masyarakat,’’ tambah Aa Oni suwarman anggota DPD RI, yang saat ini mencalonkan sebagai calon DPRRI di partai Perindo dapil IX Subang Majalengka Sumedang.

“Benar Apa yang dikatakan Bapak ketua Umum, bahwa Partai perindo sudah banyak melakukan kegiatan sosial melalui MNC peduli. Salah satunya Pembuatan Poskestren dan lainya, seperti bedah rumah, uang kaget, pembagian Roda untuk UMKM, juga masih banyak lagi kegiatan lainya ,yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.” Tambah Aa Oni Suwarman.

Pimpinan Pondok pesantren Al Islah Kyai Gus Puri Amsyor, mengucapkan terima kasih kepada hari Tanoesoedibjo, atas pemberian bangunan Puskestren.

“Kami ucapkan terima kasih kepada bapak Tanoe Soedibjo yang telah memberikan bantuannya pembuatan Puskestren di lingkungan Pondok pesantren Al Islah ini, dan mudah mudahan bermanfaat untuk Al Islah dan warga masyarakat yang berada disini,” pungkas Kyai Gus Puri Amsyor