Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yakin capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud menang di Solo. Hal itu ia sampaikan berdasarkan tingginya antusias warga saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat di Benteng Banteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/8/2024).

"Luar biasa sambutan di sini masyarakat sangat antusias, saya yakin Ganjar-Mahfud akan menang di kota Solo," kata Hary Tanoe. Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe ditemani sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, dan menantunya Kevin Sanjaya.

Hadir pula Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Mayjen (purn) Wuruanto.

Sebelumnya, kehadiran Hary Tanoe juga sempat disambut hangat Ganjar Pranowo. Ia menyapa Hary Tanoe di sela-sela sambutannya. "Hadir juga di sini Ketua Perindo, Terima kasih Pak Hary Tanoesoedibjo dan keluarga Perindo yang hadir," kata Ganjar.