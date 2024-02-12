...

Truk Menjadi Tempat Mengungsi Warga Demak yang Terdampak Banjir

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Senin 12 Februari 2024 20:52 WIB
Warga korban banjir beristirahat di dalam truk kosong yang dijadikan tempat pengungsian darurat.
Warga korban banjir beristirahat di dalam truk kosong yang dijadikan tempat pengungsian darurat.
Warga korban banjir beristirahat di dalam truk kosong yang dijadikan tempat pengungsian darurat di jalan utama Pantura Demak-Kudus, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Senin (12/2/20204). Sejumlah warga lebih memilih truk kosong yang diparkirkan sopirnya di jalur tersebut untuk dijadikan tempat pengungsian darurat dan mendirikan tempat beristirahat dari kendaraan pribadi roda tiga maupun roda empat, karena sejumlah posko pengungsian telah penuh sesak serta untuk menjaga rumah mereka yang terendam banjir dari dekat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

(Aji Styawan/Antara Foto)

