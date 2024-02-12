Warga korban banjir beristirahat di dalam truk kosong yang dijadikan tempat pengungsian darurat di jalan utama Pantura Demak-Kudus, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Senin (12/2/20204). Sejumlah warga lebih memilih truk kosong yang diparkirkan sopirnya di jalur tersebut untuk dijadikan tempat pengungsian darurat dan mendirikan tempat beristirahat dari kendaraan pribadi roda tiga maupun roda empat, karena sejumlah posko pengungsian telah penuh sesak serta untuk menjaga rumah mereka yang terendam banjir dari dekat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

Truk

(Aji Styawan/Antara Foto)