Kota Tangsel Miliki Sekolah Khusus Pertama

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 13:01 WIB
Sekolah khusus yang diresmikan pada 7 2 lalu tersebut merupakan sekolah khusus negeri pertama yang dimiliki Kota Tangerang Selatan.
Seorang guru mengajar siswa berkebutuhan khusus menggunakan bahasa isyarat di Sekolah Khusus Negeri 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/2/2024). Sekolah khusus yang diresmikan pada (7/2) lalu tersebut merupakan sekolah khusus negeri pertama yang dimiliki Kota Tangerang Selatan dengan 12 ruang kelas serta memiliki sekitar 150 siswa tingkat SD, SMP dan SMA untuk memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

Cari Berita Lain Di Sini