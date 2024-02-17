...

Konservasi Beruang Madu di Balikpapan

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 15:02 WIB
Seekor beruang madu Helarctos malayanus mencari makan di tempat konservasi Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup KWPLH Balikpapan.
Seekor beruang madu Helarctos malayanus mencari makan di tempat konservasi Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup KWPLH Balikpapan.
A A A

Seekor beruang madu (Helarctos malayanus) mencari makan di tempat konservasi Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (16/2/2024). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendirikan KWPLH Balikpapan sebagai tempat konservasi bagi beruang madu yang disita Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dari penduduk yang memelihara beruang madu secara ilegal, tetapi tidak dapat dilepaskan karena cacat akibat jerat atau mengalami perubahan prilaku. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/nym.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Cari Berita Lain Di Sini