Warga antre untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kantor Pos Indonesia Bengkulu di Kota Bengkulu, Bengkulu, Jumat (17/2/2024). Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia (Persero) mulai mendistribusikan bantuan sosial tahap pertama masing-masing jumlah keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH sebanyak 10 juta penerima, sedangkan BPNT mencapai 18,8 juta penerima dengan nilai anggaran mencapai Rp496 triliun yang berasal dari APBN 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/Spt.

