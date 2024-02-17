...

Distribusi Bansos Tahap Pertama Dimulai dengan Nilai Anggaran Mencapai Rp496 Triliun

Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 20:47 WIB
Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia Persero mulai mendistribusikan bantuan sosial tahap pertama.
Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia Persero mulai mendistribusikan bantuan sosial tahap pertama.
A A A

Warga antre untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kantor Pos Indonesia Bengkulu di Kota Bengkulu, Bengkulu, Jumat (17/2/2024). Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia (Persero) mulai mendistribusikan bantuan sosial tahap pertama masing-masing jumlah keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH sebanyak 10 juta penerima, sedangkan BPNT mencapai 18,8 juta penerima dengan nilai anggaran mencapai Rp496 triliun yang berasal dari APBN 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/Spt.

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Hamish Daud Dampingi Raisa di Pemakaman Ibunda Tercinta

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

Lawan Klaim Hutan dan Plang Penyegelan, Ribuan Petani Sawit Gugat PP 45 2025 ke MA

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Inovasi Contact Center Indonesia Raih Penghargaan Gold Award

Cari Berita Lain Di Sini