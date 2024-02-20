Pengendara mobil melintasi gerbang tol Pamulang menuju tol Serpong - Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (20/2/2024). Kenaikan tarif itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR tanggal 2 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis kendaraan bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere) sebesar Rp1000, berlaku mulai, Rabu (21/2) pukul 00.00 wib. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)