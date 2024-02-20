...

Tol Serpong-Cinere Naik Rp1000 Mulai Dini Hari Nanti

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 23:08 WIB
Pengendara mobil melintasi gerbang tol Pamulang menuju tol Serpong - Cinere Seksi 1 Serpong-Pamulang di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.
A A A

Pengendara mobil melintasi gerbang tol Pamulang menuju tol Serpong - Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (20/2/2024). Kenaikan tarif itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR tanggal 2 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis kendaraan bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere) sebesar Rp1000, berlaku mulai, Rabu (21/2) pukul 00.00 wib. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Cari Berita Lain Di Sini