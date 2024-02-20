The Chasmala saat menjadi ntamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa (20/2/2024). The Chasmala yang beranggotakan 3 orang yakni Irfan Chasmala, Denny Chasmala dan Pieter Anroputra baru saja merilis single perdananya berjudul Pria Idaman.

Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sudah berkali- kali disakiti oleh pasangannya tetapi masih selalu memaafkannya.

The Chasmala berharap semoga single terbarunya ini dapat diterima oleh banyak masyarakat dan menjadikan The Chasmala sendiri memiliki jejaring yang lebih luas lagi untuk bisa berkolaborasi dengan musisi baik Tanah Air maupun mancanegara.

(Aldhi Chandra Setiawan)