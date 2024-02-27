Alvin Jonathan saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (26/2/2024). Alvin Jonathan atau yang biasa dipanggil Alvin Jo kembali meramaikan industri musik Indonesia. Setelah sukses dengan “Kala Cinta Menggoda” yang dirilis tahun lalu, Alvin Jo kembali merilis single terbarunya tahun ini berjudul “Falling in Love in Jakarta”.

Falling In Love In Jakarta menggambarkan perasaan Alvin yang sedang jatuh cinta di kota Jakarta. Cerita dibalik single ini sangat menarik, sebagai anak perantau dari malang tentu saja banyak culture gap yang dialami Alvin dan membuatnya tidak menyukai Jakarta.

Namun pada perjalanan nya, Alvin bertemu dengan orang yang spesial yang mengubah stigma nya mengenai Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)