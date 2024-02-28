Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) yang menjadi terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi, berjalan keluar usai mengikuti sidang perdana yang beragenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Dalam sidang dakwaan SYL diduga memakasa para pejabat eselon satu beserta jajarannya di Kementerian Pertanian untuk menyetorkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, JPU mengatakan uang yang didapat SYL dan kelompoknya dari pungutan di Kementan mencapai Rp44,5 miliar.

(Arif Julianto/okezone)