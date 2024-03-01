...

Festival Bau Nyale di Pantai Kuta Mandalika

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 10:38 WIB
Warga dan wisatawan mengumpulkan Nyale atau cacing laut warna-warni pada Festival Pesona Bau Nyale 2024.
Warga dan wisatawan mengumpulkan Nyale atau cacing laut warna-warni pada Festival Pesona Bau Nyale 2024.
A A A

Warga dan wisatawan mengumpulkan Nyale atau cacing laut warna-warni pada Festival Pesona Bau Nyale 2024 di Pantai Seger Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (1/3/2024). Tradisi Bau Nyale di Pantai Kuta Mandalika merupakan tradisi turun temurun masyarakat Sasak di Lombok yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menjadi daya tarik dari pengembangan KEK Mandalika.

 

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Cari Berita Lain Di Sini