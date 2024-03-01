Warga dan wisatawan mengumpulkan Nyale atau cacing laut warna-warni pada Festival Pesona Bau Nyale 2024 di Pantai Seger Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (1/3/2024). Tradisi Bau Nyale di Pantai Kuta Mandalika merupakan tradisi turun temurun masyarakat Sasak di Lombok yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menjadi daya tarik dari pengembangan KEK Mandalika.

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

