Dua pesawat siap mendarat dan lepas landas dari Run Way Juliet sisi utara di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Universitas Padjadjaran memprediksi pada tahun 2024, bisnis angkutan udara akan berangsur bangkit dan mengalami lonjakan jumlah permintaan pascapandemi COVID19 tapi juga terdapat persoalan terkait rantai pasok, ketersediaan pesawat, dan kenaikan harga bahan bakar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)