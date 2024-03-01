...

Prediksi Bisnis Angkutan Udara 2024 Berangsur Bangkit

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 07:36 WIB
Bisnis angkutan udara akan berangsur bangkit dan mengalami lonjakan jumlah permintaan pascapandemi COVID 19.
Dua pesawat siap mendarat dan lepas landas dari Run Way Juliet sisi utara di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Universitas Padjadjaran memprediksi pada tahun 2024, bisnis angkutan udara akan berangsur bangkit dan mengalami lonjakan jumlah permintaan pascapandemi COVID19 tapi juga terdapat persoalan terkait rantai pasok, ketersediaan pesawat, dan kenaikan harga bahan bakar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

