

Apac Marketing Manager of Pas Normal Studios Jian Yap (kanan) meyerahkan Jersey kepada Ceo And Founder of Plataran Indonesia Yozua Makes (kiri) disaksikan oleh Pas Normal Studios Brand Ambassadors Benny Lim (kedua kiri) dan Brand Manager of Pas Normal Studios Indonesia Oscar Christi (kedua kanan) pada acara kolaborasi Plataran Indonesia dengan Pas Normal Studios di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Kolaborasi antara Pas Normal Studios (PNS) yang sekaligus pendiri International Cycling Club (ICC), dengan Plataran Indonesia, dalam menggelar kegiatan bersepeda yang bertema "Destination Everywhere" dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.

Pas Normal Studios mendirikan International Cycling Club (ICC). Komunitas global ini merayakan kekayaan budaya dan persahabatan bersepeda, mulai dari bersepeda bersama dan berhenti minum kopi hingga pengalaman yang diperoleh selama perjalanan. Bersepeda bukan hanya tentang garis finis; ini tentang Joumey itu sendiri. Inisiatif "Destination Everywhere" mewujudkan semangat ini, membawa peserta pada petualangan yang tak terlupakan. Dari pemandangan menakjubkan hingga jalan tersembunyi, "Destination Everywhere" menyediakan pusat pengalaman bersepeda yang ambisius.