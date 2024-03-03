...

Plataran Indonesia dan PNS Gelar Kegiatan Bersepeda Rute Jakarta-Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 03 Maret 2024 11:16 WIB
Kolaborasi PNS dengan Plataran Indonesia menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.
Kolaborasi PNS dengan Plataran Indonesia menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.
Kolaborasi PNS dengan Plataran Indonesia menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.
Kolaborasi PNS dengan Plataran Indonesia menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.
Kolaborasi PNS dengan Plataran Indonesia menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.
A A A


Apac Marketing Manager of Pas Normal Studios Jian Yap (kanan) meyerahkan Jersey kepada Ceo And Founder of Plataran Indonesia Yozua Makes (kiri) disaksikan oleh Pas Normal Studios Brand Ambassadors Benny Lim (kedua kiri) dan Brand Manager of Pas Normal Studios Indonesia Oscar Christi (kedua kanan) pada acara kolaborasi Plataran Indonesia dengan  Pas Normal Studios di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

 

Kolaborasi antara Pas Normal Studios (PNS) yang sekaligus pendiri International Cycling Club (ICC), dengan Plataran Indonesia, dalam menggelar kegiatan bersepeda yang bertema "Destination Everywhere" dengan rute Jakarta Tangerang-Bandung-Yogyakarta-Bali.

 

Pas Normal Studios mendirikan International Cycling Club (ICC). Komunitas global ini merayakan kekayaan budaya dan persahabatan bersepeda, mulai dari bersepeda bersama dan berhenti minum kopi hingga pengalaman yang diperoleh selama perjalanan. Bersepeda bukan hanya tentang garis finis; ini tentang Joumey itu sendiri. Inisiatif "Destination Everywhere" mewujudkan semangat ini, membawa peserta pada petualangan yang tak terlupakan. Dari pemandangan menakjubkan hingga jalan tersembunyi, "Destination Everywhere" menyediakan pusat pengalaman bersepeda yang ambisius.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini