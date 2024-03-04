...

Olahraga Basket Kian Diminati Generasi Muda

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 23:28 WIB
Para peserta bermain basket dalam acara Curry Day di Jakarta.
Para peserta bermain basket dalam acara Curry Day di Jakarta. Olahraga basket terus menunjukkan popularitasnya di kalangan generasi muda Indonesia. Menurut data dari Indonesia Gen Z Report, basket merupakan salah satu olahraga paling diminati. Atlet-atlet muda juga menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan olahraga ini, terbukti dari lonjakan antusiasme sekolah-sekolah di Jakarta dalam mengikuti Liga Basket Pelajar. 

 

Curry Day merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung perkembangan olahraga basket di Indonesia.  ini merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga basket di Indonesia dan berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan bakat-bakat muda. 

 

Penyelenggaraan Curry Day perdana di Indonesia. Stephen Curry, meraih juara NBA untuk ke-empat kalinya di tahun 2023, Curry Day menjadi salah satu selebrasi prestasi yang ditujukan untuknya. Stephen Curry memiliki komitmen serta semangat olahraga yang sama untuk memajukan para atlet basket muda. 

