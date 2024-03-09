...

Inisiasi InJourney untuk Membangun Ekosistem Pariwisata yang Berkelanjutan

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 23:07 WIB
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung misi InJourney untuk membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan.
Komisaris Utama InJourney Green. Triawan Munaf, Dirut InJourney Dony Oskaria dan Dir Pemasaran dan Program InJourney Maya Watono bersepeda sambil membawa bibit tanaman untuk ditanam di area TMII. 

 

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukungnya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, menyelenggarakan kegiatan penanaman 15.000 pohon. 

 

Tak hanya penanaman pohon, kegiatan yang merupakan kick off atau sebuah tanda dimulainya gerakan “InJourney Green” ini diramaikan dengan fun bike, fun walk, dan juga green talks.

 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung misi InJourney untuk membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan inisiatif hijau di setiap aspek operasional InJourney dengan memiliki 3 pilar yakni Sustainable Operations, Sustainable Tourism Destinations, dan Sustainable Environment.

(Heru Haryono)

