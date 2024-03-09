...

Modinity Fashion Parade 2024 di Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 23:14 WIB
Model memperagakan busana dalam acara fashion show Modinity Fashion Parade 2024.
Model memperagakan busana dalam acara fashion show Modinity Fashion Parade 2024 di Jakarta, Sabtu (9/3/2024). Modinity merupakan sebuah grup fashion yang diawali dari brand Buttonscarves. Didirikan pada tahun 2016, Buttonscarves telah berkembang menjadi brand lifestyle global yang menghadirkan printed scarves dan beragam aksesori fashion. 

 

Grup ini juga menaungi beberapa brand seperti Benang Jarum, Benang Jarum Couture, Buttonscarves Beauty, dan kemudian semakin berkembang dengan bergabungnya beberapa brand, seperti Nada Puspita, Zyta Delia, dan label

asal Malaysia yaitu, Mira Filzah.

 

Dengan komitmen untuk merayakan keindahan dan keunikan industri fashion Indonesia bersama para pecinta fashion, Modinity untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara fashion show Modinity Fashion Parade 2024. Menghadirkan tema "Alluring The Infinity", Modinity Fashion Parade 2024 mempersembahkan beragam koleksi dari brand fashion dan lifestyle yang tergabung di bawah naungan grup ini. 

 

Perhelatan ini menampilkan koleksi Raya 2024 dengan daya tarik yang memesona dan menggambarkan keberagaman yang tak terbatas. Acara ini tidak hanya sekadar menjadi panggung untuk memamerkan kreativitas, tetapi juga menjadi ajang untuk membawa inovasi baru ke dalam ranah mode.

(Arif Julianto/okezone)

