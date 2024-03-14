...

Kawasan Kota Lama Semarang Terendam Banjir

Ahmad Antoni, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 15:13 WIB
Ketinggian air yang menggenangi kawasan Kota Lama berkisar antara 20-50 cm atau setengah meter.
Sejumlah warga melintasi genangan banjir di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2024). Banjir merendam kawasan Kota Lama Semarang, menyusul hujan deras yang melanda Ibu Kota Jawa Tengah sejak Rabu (13/3).

 

Ketinggian air yang menggenangi kawasan Kota Lama berkisar antara 20-50 cm atau setengah meter. Sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi melanda Kota Semarang dan sekitarnya sejak Rabu (13/3) siang hingga malam.

 

Sejumlah daerah di Kota Semarang tergenang air serta pohon tumbang di berbagai titik akibat hujan yang disertai angin kencang.

(Ahmad Antoni)

