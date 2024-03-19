Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner berfoto mengenakan jersey Cerezo Osaka usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, membuat kejutan dengan hijrah ke klub kasta teratas Liga Jepang, Cerezo Osaka. Justin Hubner hijrah dari klub Premiere League, Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Ozaka dengan status pinjaman hingga akhir 2024.

Tujuan peminjaman Justin Hubner ke klub Jepang itu semata-mata untuk memberikan menit bermain lebih untuknya. Dengan begitu, pengalaman Justin Hubner bermain di level senior akan bertambah dan semakin siap merumput bersama tim utama Wolverhampton Wanderers.

(Aldhi Chandra Setiawan)