Tim Nasional Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa (26/3/2024) malam WIB. Kemenangan itu menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Garuda bisa juga menang di Vietnam lagi.

Gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8 Berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini Timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin.

(Dokumentasi PSSI)