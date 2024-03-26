...

Timnas Indonesia Bantai Timnas Vietnam 3-0 Tanpa Ampun di Stadion My Dinh

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 21:28 WIB
Timnas Indonesia menang telak 3-0, gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8.
Timnas Indonesia menang telak 3-0, gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8.
Timnas Indonesia menang telak 3-0, gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8.
Timnas Indonesia menang telak 3-0, gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8.
A A A

Tim Nasional Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, pada matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa (26/3/2024) malam WIB. Kemenangan itu menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Garuda bisa juga menang di Vietnam lagi.

Gol dicetak oleh Jay Idzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoeb menit ke-23 dan Ramadhan Sananta menit 90+8

 

Berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini Timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 7 poin. Sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin.

(Dokumentasi PSSI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Taman Gapura Muka Cakung, Ruang Hijau Baru di Kolong Tol Jakarta Timur

Taman Gapura Muka Cakung, Ruang Hijau Baru di Kolong Tol Jakarta Timur

Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen

Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen

Pengelola Desa Wisata Dapat Pembekalan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Pengelola Desa Wisata Dapat Pembekalan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Cari Berita Lain Di Sini