Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 3-0 atas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memenangkan laga sengit yang digelar di Stadion My Dinh pada Selasa, (26/3/2024) malam WIB.

Tak hanya kukuh di posisi dua yang menggaransi tiket lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga naik secara posisi di ranking FIFA. Berkat kemenangan malam ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA.

Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menembus 1,102.70 poin. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia naik empat posisi dari ranking 139 ke 135 dunia!

(Dokumentasi PSSI)