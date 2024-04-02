Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana dan Pemimpin Redaksi Okezone.com Budi Santosa berserta jajaran redaksi berfoto bersama anak panti asuhan dalam acara Okezone Berbagi di Swiss-Belresidences Epicentrum, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17, Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadan di Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Kuningan.

Acara tersebut mengangkat tema “Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan”. Okezone Berbagi mengundang puluhan anak panti asuhan dari aman Asuhan Aisyiyah, Menteng.

Kegiatan tersebut berlangsung sangat seru. Dibuka dengan games bersama anak-anak panti asuhan. Kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan penampilan dari Risty Tagor dan musisi Ang Sharly, yang membawakan dua buah lagu religi hitsnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Pemimpin Redaksi Okezone.com Budi Santosa, Ketua Lazismu Ahmad Imam Mujadid dan General Manager Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Andi Ananto.

(Aldhi Chandra Setiawan)