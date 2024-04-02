...

Bluebird Group Rambah Bus AKAP Begini Mewahnya Kabin Cititrans Busline

Heru Haryono, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 21:57 WIB
Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline AKAP yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki dan kelas super executive.
Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline AKAP yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki dan kelas super executive.
Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline AKAP yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki dan kelas super executive.
Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline AKAP yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki dan kelas super executive.
A A A

Dirut PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono berada di dalam kabin bus Cititrans Busline saat peluncuran di Jakarta, Senin (1/4/2024). Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline antar kota antar provinsi (AKAP) yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki desain tempat duduk private compartment yang terinspirasi dari kursi pesawat business class dan kelas Super Executive dilengkapi tempat duduk dengan ruang kaki yang luas. Saat ini, Cititrans Busline melayani rute perjalanan dari dan menuju Jakarta, Bandung, serta Malang dengan harga tiket mulai dari Rp375.000.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini