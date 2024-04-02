Dirut PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono berada di dalam kabin bus Cititrans Busline saat peluncuran di Jakarta, Senin (1/4/2024). Bluebird Group memperkenalkan Cititrans Busline antar kota antar provinsi (AKAP) yang terbagi dua kelas, kelas suites memiliki desain tempat duduk private compartment yang terinspirasi dari kursi pesawat business class dan kelas Super Executive dilengkapi tempat duduk dengan ruang kaki yang luas. Saat ini, Cititrans Busline melayani rute perjalanan dari dan menuju Jakarta, Bandung, serta Malang dengan harga tiket mulai dari Rp375.000.

(Heru Haryono)