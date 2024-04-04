Sebuah gedung terlihat miring akibat gempa bumi yang melanda Kota Hualien, Taiwan, Kamis (4/4/2024). Gempa yang berkekuatan 7,2 skala richter, Dinas pemadam kebakaran Taiwan mengatakan jumlah korban luka telah mencapai 1.038 orang, sehingga jumlah orang hilang sebanyak 52 orang.

Pemadam kebakaran mengatakan upaya penyelamatannya dipusatkan pada orang-orang yang terjebak di jalan raya lintas pulau, yang melintasi jurang yang menghubungkan Hualien dengan pantai barat Taiwan dan merupakan tujuan wisata populer.

Pihak berwenang menggunakan drone dan helikopter untuk mencari orang-orang di jurang tersebut dan akan memberikan pasokan kepada mereka ketika mereka ditemukan.

(Reuters)