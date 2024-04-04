...

Layanan Penukaran Uang untuk Karyawan MNC

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 16:13 WIB
(Ki-Ka) Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan didampingi oleh Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution dan Chief Operation Officer (COO) IDXChannel Masirom memberi simbolis dengan uang tunai yang disediakan BI di kompleks MNC Media di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024). 

 

Bank Indonesia (BI) membuka kesempatan khusus hari ini kepada para jurnalis dan karyawan MNC Media untuk menukarkan uang baru melalui Layanan Kas Keliling. Kegiatan ini masuk ke dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2024.

 

Khusus untuk MNC, BI menyediakan 500 kuota penukar, di mana setiap penukar bisa menukarkan uang baru Lebaran maksimal Rp4 juta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

