Dikalahkan Chelsea, Pemain Man United Bereaksi

Reuters, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 09:22 WIB
Para pemain Manchester United bereaksi usai dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge.
Para pemain Manchester United bereaksi usai dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge, Jumat (5/4/2024), dini hari WIB. Chelsea menang dengan skor 4-3, Gol Chelsea dicetak oleh Conor Gallagher menit ke-4, dan Hattrick Cole Palmer semua dicetak dari titik penalti menit ke-19, 90+10, dan 90+11.

 

Sedangkan gol Man United dicetak Alejandro Garnacho menit ke-34 dan 67, Bruno Fernandes menit ke-39, dengan kemenangan ini The Blues berada diperingkat ke-10 dengan 43 poin, dan The Reds berada diperingkat ke-6 dengan 48 poin.

(Reuters)

