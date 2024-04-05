Para pemain Manchester United bereaksi usai dikalahkan Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge, Jumat (5/4/2024), dini hari WIB. Chelsea menang dengan skor 4-3, Gol Chelsea dicetak oleh Conor Gallagher menit ke-4, dan Hattrick Cole Palmer semua dicetak dari titik penalti menit ke-19, 90+10, dan 90+11.

Sedangkan gol Man United dicetak Alejandro Garnacho menit ke-34 dan 67, Bruno Fernandes menit ke-39, dengan kemenangan ini The Blues berada diperingkat ke-10 dengan 43 poin, dan The Reds berada diperingkat ke-6 dengan 48 poin.

(Reuters)