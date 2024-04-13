Sejumlah anak cucu dari perwakilan lima marga Soa Romtoha Tomayou membawa obor saat Prosesi ritual Rora Ake Dango di Gurabunga, Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Jumat (12/4/2024). Ritual Rora Ake Dango berakar dari kepercayaan masyarakat Tidore bahwa air adalah sumber penghidupan yang harus dijaga keberlangsungannya untuk kepentingan masa depan Pulau Tidore dan anak cucu serta bentuk komitmen melestarikan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. ANTARA FOTO/Andri Saputra/pras.

