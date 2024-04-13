...

Prosesi Ritual Rora Ake Dango di Tidore Kepulauan

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 13 April 2024 06:00 WIB
Sejumlah anak cucu dari perwakilan lima marga Soa Romtoha Tomayou membawa obor.
Sejumlah anak cucu dari perwakilan lima marga Soa Romtoha Tomayou membawa obor saat Prosesi ritual Rora Ake Dango di Gurabunga, Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Jumat (12/4/2024). Ritual Rora Ake Dango berakar dari kepercayaan masyarakat Tidore bahwa air adalah sumber penghidupan yang harus dijaga keberlangsungannya untuk kepentingan masa depan Pulau Tidore dan anak cucu serta bentuk komitmen melestarikan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. ANTARA FOTO/Andri Saputra/pras.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

