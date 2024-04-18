Wisatawan mancanegara melintas di dekat papan informasi di tempat penukaran valuta asing di kawasan Kuta, Badung, Bali, Kamis (18/4/2024). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mewaspadai pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terutama menyangkut kunjungan wisatawan dan penyesuaian harga akibat dipengaruhi oleh data inflasi Indeks Harga Konsumen Amerika Serikat pada Maret 2024 yang naik dengan capaian di atas Rp16 ribu per dolar AS. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)