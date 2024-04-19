...

Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro

HO/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 19 April 2024 22:03 WIB
Kondis aktivitas vulkanik Gunung Ruang di Kabupaten kepulauan Sitaro.
Foto udara memperlihatkan kondisi kawah Gunung Ruang yang masih mengeluarkan asap putih.
Foto udara memperlihatkan kondisi kawah Gunung Ruang yang masih mengeluarkan asap putih di Kabupaten kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro), Sulawesi Utara, Jumat (19/4/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat terjadinya kembali erupsi G. Ruang pada pukul 17:06 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 400 m di atas puncak (± 1.125 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. ANTARA FOTO/HO PVMBG/adw/aww.

(HO/Antara Foto)

