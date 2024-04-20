...

Indahnya Pulau Nusa Ra di Pulau Bacan Dilihat dari Udara

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 20:37 WIB
Foto udara objek wisata Pulau Nusa Ra di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Foto udara objek wisata Pulau Nusa Ra di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Foto udara objek wisata Pulau Nusa Ra di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Sabtu (20/4/2024). Pulau Nusa Ra yang berperan penting dalam sektor pariwisata di Pulau Bacan itu telah dikembangkan Pemkab Halmahera Selatan pada tahun 2023 menggunakan dana APBD sebesar Rp6 miliar, dengan membangun 7 unit vila terapung serta fasilitas penunjang lainnya guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mendorong perekonomian masyarakat di Pulau tersebut. ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

