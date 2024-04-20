Foto udara objek wisata Pulau Nusa Ra di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Sabtu (20/4/2024). Pulau Nusa Ra yang berperan penting dalam sektor pariwisata di Pulau Bacan itu telah dikembangkan Pemkab Halmahera Selatan pada tahun 2023 menggunakan dana APBD sebesar Rp6 miliar, dengan membangun 7 unit vila terapung serta fasilitas penunjang lainnya guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mendorong perekonomian masyarakat di Pulau tersebut. ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)