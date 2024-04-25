Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kemendikbudristek Ahmad Mahendra (kedua kiri) didampingi Produser dan Direktur Kreatif Konser Musikal Memeluk Mimpi-mimpi Happy Salma (kedua kanan) dan sejumlah tim yang terlibat memberikan keterangan kepada wartawan jelang Konser Musikal Memeluk Mimpi-mimpi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan juga sebagai penghargaan kepada sekolah musik klasik tertua di Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media berkolaborasi erat dengan Titimangsa dan SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta, menghadirkan sebuah pementasan konser musikal bertajuk "Memeluk Mimpi-Mimpi: Merdeka Belajar, Merdeka Mencintai", yang akan dipentaskan pada 25 April 2024 secara GRATIS! di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.

Lebih dekat, Konser Musikal Memeluk Mimpi-Mimpi bertajuk ‘Merdeka Belajar, Merdeka Mencintai’ merupakan Persembahan dari SMM Yogyakarta atau SMK Negeri 2 Kasihan yang telah berdiri sejak tahun 1951 dan telah memiliki banyak alumnus yang berprestasi di bidang musik dan sebagai salah satu contoh sekolah yang sangat berhasil dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sekolah.ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.

(Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO)