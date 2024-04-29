...

Dirjen Bea Cukai Kunjungi Pergudangan DHL Atas Beberapa Kasus Viral Mengenai Bea Masuk

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 29 April 2024 16:54 WIB
Kunjungan tersebut merupakan respons Bea Cukai atas beberapa kasus viral mengenai bea masuk yang harus dibayar.
Kunjungan tersebut merupakan respons Bea Cukai atas beberapa kasus viral mengenai bea masuk yang harus dibayar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani (kanan) didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Gatot S Wibowo (kedua kiri) dan Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad (kiri) melihat langsung barang impor dalam pengawasan Bea Cukai di DHL Express Distribution Center-JDC di Tangerang, Banten, Senin (29/4/2024). Kunjungan tersebut merupakan respons Bea Cukai atas beberapa kasus viral mengenai bea masuk yang harus dibayar dari sebuah barang kiriman dari luar negeri. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

