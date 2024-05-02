...

PVMBG Imbau kepada Masyarakat Radius 7 Km dari Gunung Ruang Segera Mengungsi

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 12:46 WIB
PVMBG mengeluarkan himbauan kepada masyarakat yang berada dalam radius 7 Km dari Gunung Ruang untuk segera mengungsi.
Warga memikul boks ikan saat melakukan aktivitas di Pasar Rakyat enam-enam Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Kamis (2/5/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan himbauan kepada masyarakat yang berada dalam radius 7 Km dari Gunung Ruang untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang serta tidak terpancing dengan berbagai isu terkait erupsi Gunung Ruang. ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

