Warga memikul boks ikan saat melakukan aktivitas di Pasar Rakyat enam-enam Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Kamis (2/5/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan himbauan kepada masyarakat yang berada dalam radius 7 Km dari Gunung Ruang untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang serta tidak terpancing dengan berbagai isu terkait erupsi Gunung Ruang. ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)