Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Irak U-23 dengan skor 1-3 dalam perebutan tempat ketiga di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat (3/5/2024) dini hari WIB. Dengan kekalahan ini,Timnas Indonesia U-23, harus menunda kelolosan mereka ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 masih bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 asalkan menang atas wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, di babak playoff.

Rencananya, laga playoff Olimpiade Paris 2024 bakal digelar di Kyoto, Jepang pada Kamis, 9 Mei 2024. Sekarang harapannya skuad Timnas Indonesia U-23 dapat recovery secara cepat hingga siap tampil melawan Guinea U-23.

(AFC)