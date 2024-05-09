...

Melihat Kemegahan Dubai dari Lantai 54 Palm Jumeirah

Tuty Ocktaviany, Jurnalis · Kamis 09 Mei 2024 01:11 WIB
Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism.
Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism.
Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism.
Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism.
A A A

DUBAI – Kurang lengkap jika berwisata ke Dubai tanpa mengunjungi Palm Jumairah. Pasalnya, turis bisa melihat kemegahan Dubai tanpa lewat helikopter. Termasuk melihat sunset yang indah. 

 

Untuk melihat pulau reklamasi berbentuk pohon palem tersebut, turis bisa mengikuti wahana The View Palm Jumeirah. Pengunjung bisa melihat keseluruhan Palm Jumeirah dari atas gedung The Palm Tower.

 

Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism, baru-baru ini. Pengunjung bisa masuk di The Palm Tower, kemudian membeli tiket. Kemudian turis akan diarahkan menuju lantai 52. Jika ingin melihat lebih tinggi, turis bisa naik menuju lantai 54 tetapi dengan tambahan biaya.

 

Laporan Tuty Ocktaviany dan Alan Pamungkas

(Tuty Ocktaviany)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini