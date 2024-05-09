DUBAI – Kurang lengkap jika berwisata ke Dubai tanpa mengunjungi Palm Jumairah. Pasalnya, turis bisa melihat kemegahan Dubai tanpa lewat helikopter. Termasuk melihat sunset yang indah.

Untuk melihat pulau reklamasi berbentuk pohon palem tersebut, turis bisa mengikuti wahana The View Palm Jumeirah. Pengunjung bisa melihat keseluruhan Palm Jumeirah dari atas gedung The Palm Tower.

Okezone.com berkesempatan mendatangi The View Palm Jumeirah atas undangan Dubai Economy and Tourism, baru-baru ini. Pengunjung bisa masuk di The Palm Tower, kemudian membeli tiket. Kemudian turis akan diarahkan menuju lantai 52. Jika ingin melihat lebih tinggi, turis bisa naik menuju lantai 54 tetapi dengan tambahan biaya.

Laporan Tuty Ocktaviany dan Alan Pamungkas

(Tuty Ocktaviany)