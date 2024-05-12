Tiga jenazah siswa korban kecelakaan maut yang merupakan siswa SMK Lingga Kencana yaitu Mahesya Putra, Intan Rahmawati dan Dimas Aditama tiba di rumah duka di Jalan H Arif.K RT 01 RW 10, Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. Sabtu (12/5/2024).

Diberitakan sebelumnya, bus pariwisata Trans Putra Fajar yang membawa rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok kecelakaan di Jalan Raya Bandung-Subang, Desa Palasari, Ciater, Kabupaten Subang pada Sabtu sekira pukul 18.45 WIB.

Bus diduga oleng dan kehilangan kendali akibat rem blong sehingga menabrak mobil Feroza yang melaju dari arah berlawanan. Kemudian, bus menabrak tiga motor, lalu terguling.

Akibat kecelakaan maut itu, 11 orang meninggal, 13 luka berat, dan 42 luka sedang dan ringan.