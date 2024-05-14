Penyanyi Chintana Jo saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (13/5/2024). Chintana Emanuella Johannes atau biasa dikenal Chintana Jo baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Lagi-Lagi bergenre musik Jazz. Lirik lagu yang ia tulis sendiri ini mengusung tema pendewasaan yang bercerita tentang diri sendiri.

Single yang sudah rilis pada 26 April 2024 lalu ini memiliki pesan mendalam untuk para pendengar. Terutama tentang luka yang dirasakan di dalam hati.

(Aldhi Chandra Setiawan)