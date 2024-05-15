Umat Buddha membersihkan patung Buddha Amitabha usai mengikuti kebaktikan ritual upacara pemandian Buddha Rupang di Vihara Mahavira Graha, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/5/2024). Ritual pemandian dan pembersihan Buddha Rupang yang dilakukan oleh pemuka agama serta para jemaah kebaktian umat tersebut sebagai lambang membersihkan segala kekotoran batin dalam diri baik ucapan, pikiran maupun perbuatan untuk menyambut Hari Raya Waisak 2568 BE. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)