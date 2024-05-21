...

Pengembangan Desa Pertanian dan Wisata Terintegrasi di Desa Sriharjo Imogiri Yogyakarta

Heru Haryono, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 00:25 WIB
Sejumlah destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di Desa Sriharjo, antara lain, panorama terasiring dan panggung Sonoseneng.
Dua anggota Holding BUMN Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung  mendapatkan kepercayaan dari Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch V selama tiga hari (20-22 Mei 2024) di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat setempat yang sedang membangun desa wisata, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian Desa Sriharjo dan sekitarnya.

Para relawan akan melaksanakan serangkaian kegiatan kemasyarakatan yang berfokus pada tiga aspek, yaitu pendidikan, lingkungan, serta pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK).

 

Beberapa program pendidikan yang dilaksanakan yaitu pelatihan tata kelola kepariwisataan (manajemen, event organizer, dan publikasi wisata), Program Relawan Mengajar di SD Negeri Kedungmiri, Sriharjo, serta pergelaran seni budaya dan atraksi kearifan lokal.

 

Sementara itu, kegiatan yang berfokus pada lingkungan, antara lain, program penanaman dan pengembangan sarana tanam bawang merah, program penanaman pohon buah penghalau hama kera, program perbaikan sarana wisata, program perawatan ternak, serta pengembangan kandang ternak terpadu taruna tani.

 

Adapun kegiatan pengembangan UMK akan diisi dengan pelatihan digital marketing, packaging dan branding produk UMK, program bazar UMK dalam pergelaran seni budaya.

 

Desa Sriharjo terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Desa Sriharjo memiliki potensi ekosistem wisata berkelanjutan yang berbasis pada agrikultur, konservarsi alam dan kebudayaan.

 

Kesadaran masyarakat desa akan potensi wisata yang ada di Desa Sriharjo telah terbentuk dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan dan pengelolaan destinasi wisata dengan pemanfaatan keindahaan alam, kegiatan edukasi pertanian, serta atraksi budaya untuk dijual kepada para wisatawan.

 

Sejumlah destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di Desa Sriharjo, antara lain, panorama terasiring dan panggung Sonoseneng, padusan Banyu Bening dan wahana sepeda air, wisata pertanian Techno Eco Edupark, jalur trekking dan area camping, pergelaran seni budaya, serta Sriharjo Fun Trail Run yang diadakan setiap tahun. Desa Sriharjo juga memiliki produk UMK unggulan seperti mie instan Mocaf (modified cassava flour), Tempe Koro, Kacang Bawang Oven, Kripik Bayem, Peyek, dan lain-lain.

(Heru Haryono)

