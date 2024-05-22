Penyanyi Alvin Lapian menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Penyanyi Muda Alvin Lapian baru saja merilis single barunya berjudul 'Masa Laluku'. Sempat menjadi menjadi anggota pop boyband Super 7 di tahun 2011, Alvin pun kini fokus menjadi penyanyi solo lewat lagu Masa Laluku yang menjadi single perdananya.

Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang yang harus melanjutkan hidupnya tapi hatinya masih terjebak dengan masa lalu. Dia ingin kembali menjalani kehidupan dengan mantan kekasihnya namun tak ada lagi kesempatan untuk kembali.

(Aldhi Chandra Setiawan)