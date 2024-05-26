...

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Palembang

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 20:40 WIB
OJK terus mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kanan) didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (kanan) meninjau salah satu stan UMKM peserta saat puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (26/5/2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia untuk terus berkontribusi dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

