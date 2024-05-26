...

Leg Pertama Final Liga 1, Persib Bandung Menang Telak Atas Madura United

M Agung Rajasa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 22:19 WIB
Tim berjuluk Maung Bandung itu menang dengan skor 3-0.
Pesepak bola Madura United Jacob Mahler (kanan) dan Fachruddin Aryanto (kedua kanan) berebut bola diudara dengan pesepak bola Persib Bandung Nick Kuipers (tengah) saat pertandingan leg pertama final Championship Series-BRI Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/5/2024). Kemenangan penting dipetik Persib Bandung atas Madura United di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor 3-0.

 

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib menang berkat gol Ciro Alves pada menit ke-70 dan dua gol dari David da Silva di menit 90+4 dan 90+12. Berkat kemenangan itu, Persib memiliki modal yang baik untuk menghadapi leg kedua yang berlangsung di markas Madura United pada Jumat 31 Mei 2024.

 

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/rwa.

(M Agung Rajasa/ANTARA FOTO)

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

