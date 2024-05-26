Pesepak bola Madura United Jacob Mahler (kanan) dan Fachruddin Aryanto (kedua kanan) berebut bola diudara dengan pesepak bola Persib Bandung Nick Kuipers (tengah) saat pertandingan leg pertama final Championship Series-BRI Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/5/2024). Kemenangan penting dipetik Persib Bandung atas Madura United di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor 3-0.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib menang berkat gol Ciro Alves pada menit ke-70 dan dua gol dari David da Silva di menit 90+4 dan 90+12. Berkat kemenangan itu, Persib memiliki modal yang baik untuk menghadapi leg kedua yang berlangsung di markas Madura United pada Jumat 31 Mei 2024.

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/rwa.

(M Agung Rajasa/ANTARA FOTO)