...

Bertajuk Matahari Papua, Teater Koma Akan Mentas di Graha Bakti Budaya TIM

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 30 Mei 2024 10:44 WIB
Para pemain Teater Koma memainkan berapa adegan bertajuk Matahari Papua.
Para pemain Teater Koma memainkan berapa adegan usai konferensi pers di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Teater Koma didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation akan menghadirkan produksi terbarunya yang bertajuk Matahari Papua. Lakon yang menjadi produksi ke-230 dari Teater Koma ini merupakan naskah terakhir yang ditulis oleh  Norbertus Riantiarno, atau biasa dipanggil Nano Riantiarno atau N. Riantiarno (Alm). Pertunjukan ini akan diselenggarakan mulai Jumat, 7 Juni - Minggu, 9 Juni 2024  di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. 

 

Pertunjukan Matahari Papua juga menjadi salah satu pertunjukan yang amat berkesan bagi Teater Koma, karena selain menjadi salah satu pertunjukan dari naskah terakhir N. Riantiarno, pertunjukan ini juga diselenggarakan berdekatan dengan hari lahir  N. Riantiarno, pada 6 Juni. Pertunjukan ini juga menjadi pertunjukan pertama Teater Koma kembali di Graha Bhakti Budaya, setelah beberapa tahun terakhir ini harus berpindah tempat karena renovasi dan situasi pandemi. 

 

Berlatarkan tempat di wilayah Kamoro, Papua, Matahari Papua mengisahkan seorang pemuda bernama Biwar tumbuh dewasa, di bawah asuhan sang Mama, Yakomina, dan didikan Dukun Koreri. Saat mencari ikan, Biwar menolong Nadiva dari serangan Tiga Biawak, anak buah Naga, yang meneror Tanah Papua.

(Heru Haryono)

