Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara Tonjolkan Pesan Kembali ke Keluarga di Tengah Kehidupan yang Kompleks

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 14:54 WIB
Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara juga menonjolkan pesan KembalikeKeluarga.
Para cast pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara beryanyi bersama disela-sela konferensi pers di Jakarta.  Para cast yang hadir di acara jumpa pers, seperti Simhala Avadana dan Taufan Purbo yang berperan sebagai Abah, Galabby, dan Andrea Miranda sebagai Emak, Amira Karin dan Aisyah Fadhila sebagai Euis, serta Quinn Salman dan Fazka yang memerankan Ara, juga berharap pertunjukan ini bisa menjadi pilihan bagi keluarga untuk mengisi waktu berkumpul keluarga. 

 

Visinema Studios dan www.indonesiakaya.com bersama Teater Musikal Nusantara (TEMAN) antusias menyambut pertunjukan perdana Panggung Musikal Keluarga Cemara.  Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara akan berlangsung mulai tanggal 21 Juni hingga 14 Juli 2024 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Tiket akan mulai dijual dari tanggal 1 Juni 2024, dimulai dari harga Rp 149.900. 

 

Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara juga menonjolkan pesan #KembalikeKeluarga yang menghangatkan hati dan relevan di tengah kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Kasih sayang dan kehangatan keluarga ini akan diceritakan penuh tawa, drama dan akan menginspirasi para penonton. Salah satu yang menjadi daya tarik di pertunjukan ini adalah akan menampilkan lagu-lagu karya Ifa Fachir, yang akan menjadi official song Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara. Dengan kombinasi antara musik, tarian, dan narasi yang menyentuh hati, pementasan ini akan membawa penonton pada sebuah perjalanan emosional yang penuh makna.

(Heru Haryono)

