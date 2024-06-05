Penyanyi Comatra saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (3/6/2024). Comatra merilis lagu baru berjudul Piece of My Heart pada tahun 2024 sebagai single ketiganya, setelah Silence dan Cast Away. Piece of My Heart tetap sejalan dengan nuansa single-single Comatra sebelumnya, yang mengisahkan sisi kelam kehidupan.

Dalam lagu ini, Comatra menceritakan masa kecilnya yang berat, di mana ia dijauhi oleh teman-temannya tanpa mengetahui alasannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)