Si Cantik Comatra Ceritakan Masa Kecilnya yang Berat dalam sebuah Lagu

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 10:07 WIB
Penyanyi Comatra saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower.
Penyanyi Comatra saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (3/6/2024). Comatra merilis lagu baru berjudul Piece of My Heart pada tahun 2024 sebagai single ketiganya, setelah Silence dan Cast Away. Piece of My Heart tetap sejalan dengan nuansa single-single Comatra sebelumnya, yang mengisahkan sisi kelam kehidupan.

 

Dalam lagu ini, Comatra menceritakan masa kecilnya yang berat, di mana ia dijauhi oleh teman-temannya tanpa mengetahui alasannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

