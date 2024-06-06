...

188 Lukisan Artificial Intellegance Karya Denny JA

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 06 Juni 2024 01:07 WIB
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence dalam melukis.
A A A

Sejumlah pengunjung memperhatikan 188 lukisan Artificial Intellegance karya Denny JA yang diPamerkan di Jakarta, Rabu (5/6/2024). Sebanyak 188 lukisan Denny JA dipamerkan, dalam melukis, Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence. Sejak tahun 2022, Denny JA sudah mempublikasi karya lukisannya dalam sebuah buku. Lima aplikasi Artificial Intelligence ia kombinasikan.

 

Banyak lukisannya merekam peristiwa pilpres 2024, bencana pandemik Covid-19, dan derita anak- anak Palestina yang tanahnya dibom Israel.

 

Pameran lukisan Denny JA tidak diselenggarakan di galeri, tidak di TIM (Taman Ismail Marzuki). Tidak juga pagelaran ini dibatasi waktu. Selamanya atau secara permanen, 188 lukisan Denny JA akan tetap dipajang di Mahakam 24 Residence, Jakarta.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini