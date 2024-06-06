Sejumlah pengunjung memperhatikan 188 lukisan Artificial Intellegance karya Denny JA yang diPamerkan di Jakarta, Rabu (5/6/2024). Sebanyak 188 lukisan Denny JA dipamerkan, dalam melukis, Denny JA menggunakan asisten bernama Artificial Intelligence. Sejak tahun 2022, Denny JA sudah mempublikasi karya lukisannya dalam sebuah buku. Lima aplikasi Artificial Intelligence ia kombinasikan.

Banyak lukisannya merekam peristiwa pilpres 2024, bencana pandemik Covid-19, dan derita anak- anak Palestina yang tanahnya dibom Israel.

Pameran lukisan Denny JA tidak diselenggarakan di galeri, tidak di TIM (Taman Ismail Marzuki). Tidak juga pagelaran ini dibatasi waktu. Selamanya atau secara permanen, 188 lukisan Denny JA akan tetap dipajang di Mahakam 24 Residence, Jakarta.

(Heru Haryono)